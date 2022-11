S

triptease es una película estadunidense (1996) dirigida por Andrew Bergman, basada en el libro del mismo nombre, cuyo autor es el periodista y escritor Carl Hiaasen. Fue estelarizada por Demi Moore, Armand Assante y Burt Reynolds, ampliamente conocidos por el público mexicano. En resumen, el filme narra la historia de Erin Grant (Demi Moore), una mujer que se emplea como stripper para hacer frente a sus dificultades económicas y familiares. Hacer striptease implica quitarse la ropa frente al público. La Demi Moore de aquellos años era una mujer escultural y levantó polvo, aunque no ganó ningún premio importante. Cuando Andrés Manuel dice que la marcha del domingo 13 “fue un striptease político del conservadurismo en México”, expresa que se encueraron los personajes de la política que participaron y la convocaron. Fox, Alito, Madrazo, Elba Esther, Creel, Los Chuchos, etcétera. No salieron a defender al INE ni a la democracia, sino sus antiguos privilegios y el retorno de la corrupción. Habría que agregar que, a diferencia del personaje que interpretó Demi Moore, no lo hicieron por andar cortos de dinero. Todos están bien forrados.

Sube la pensión a 4 mil 812 pesos

Tras una maratónica reunión, finalmente la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de gastos del gobierno federal para el año próximo. Contiene una gran noticia que esperaban desde tiempo atrás alrededor de 10 millones de mexicanas y mexicanos, adultos mayores. Fue aprobado el aumento de la pensión bimestral de 3 mil 850 a 4 mil 812 pesos. Es un aumento de 25 por ciento, mucho mayor a la inflación. De acuerdo con el Presupuesto se proyecta aplicar 335 mil 499 millones de pesos al programa, cifra 34.2 por ciento por arriba de lo destinado este 2022.

Es una pensión universal, lo mismo la reciben los pobres, los clasemedieros y muchos ricos. Son las personas de buena situación económica las más exigentes, primero para su incorporación al padrón y luego para el pago puntual. Pero la mayoría son de condición vulnerable. Hay familias con tres adultos, su ingreso bimestral será de casi 15 mil, ya podrán vivir con menos apretura. Es una promesa cumplida del presidente López Obrador y no habrá vuelta atrás con el cambio de gobierno, porque la pensión está garantizada por la Constitución. Y en enero de 2024 habrá otro aumento.