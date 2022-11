N de la R

P

or un lamentable error nuestro, el nombre de Tatiana Clouthier fue destacado en la edición de ayer de La Jornada como si hubiese participado en una de las marchas que se realizaron el domingo pasado en contra de la iniciativa de reforma electoral que presentó el gobierno federal. Ante la falsedad de ésa ofrecemos disculpas a la afectada y a nuestros lectores.

El gobierno y Morena no deben minimizar inconformidades, dice

Algunos de los convocantes a la marcha dicen que asistieron más de medio millón, el Gobierno de la Ciudad de México, que 10 mil; yo digo que las cosas no son blanco o negro, pues lo más importante es hablarle a la ciudadanía al menos con lo que creemos es verdad.

A esa manifestación asistieron personajes de la política de no muy buen ver, representantes de la derecha y de la izquierda elec-toral arrepentida, que creen que ya encontraron el inicio del camino a 2024 y tratarán de hacerlo suyo, pero pronto les llegará la decepción.

También asistieron muchas personas de la sociedad civil con intereses distintos de los partidos políticos que bajo la bandera de defender al INE tienen sus propias inconformidades, cuestión que Morena y desde luego el gobierno no deben minimizar, sino preguntarse cuál es el origen de ello y atender sus causas, recordando que la falta de autocrítica y el silencio son el camino más corto para el fracaso de cualquierpropósito.

Como uno de los muchos ciudadanos que queremos una transformación del país me siento con derecho de decirle al Presidente que no todos los que no coinciden con sus planteamientos son merecedores de los muchos calificativos que dice en la mañanera, y al generalizar diciendo que todos son conservadores y más, muchos de ellos dejan de simpatizar con su proyecto y quedan expuestos al canto de las sirenas de la derecha.

Además hay que tener en cuenta que los verdaderos conservadores no son los Woldenberg, los Bartra, los Krauze, etcétera, que en todo caso son sólo voceros, los verdaderos ni siquiera asistieron a la marcha pues estaban y están ocupados en las oficinas de sus bancos, de sus grandes tiendas como Walmart, de sus minas, administrando las Afore, acumulando tierras, construyendo grandes obras y contando sus ganancias, las que mes con mes se incrementan de manera grosera.

Benito Mirón Lince

