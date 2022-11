Rubicela Morelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 15 de noviembre de 2022, p. 29

Cuernavaca, Mor., El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo acusó a los diputados de la 55 Legislatura de defender al titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, porque son sus cuates y amigos , y por ello protegerán a quien intentó encubrir el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López Díaz.

El mandatario aseguró que existe un pacto de impunidad entre el fiscal morelense y los legisladores, e hizo hincapié en que la única manera de quitarlo del cargo es que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a profundidad el caso y exija las carpetas de las investigaciones de ese y otros feminicidios que se han cometido en Morelos.

Tras destacar que en la entidad hay 98 por ciento de impunidad, Blanco Bravo dijo que la comparecencia del próximo 16 de noviembre en el Congreso local será “puro show; un acto de simulación”.

Explicó que él no es quien pide la renuncia del fiscal, sino la gente , pues no hay avances en las investigaciones ni detenciones.

Lo voy decir otra vez: en el caso de Samir se van a manifestar de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevamos y no ha pasado nada? Entonces quiere decir que la fiscalía no trabaja , aseguró.

Destituirlo no es mi tema