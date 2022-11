Además, siempre existe la incertidumbre sobre si habrá corte. Los jornaleros no tienen patrón, no tienen seguridad social; ellos suben a la camioneta, a una cuadrilla. Un día van a una huerta, otro día van a otra. Los dueños de las parcelas no saben ni quién fue a cortar , señaló.

Gonzalo Ramírez se dedica a cortar limón desde hace ocho años. No es sencillo, tenemos que usar guantes porque el árbol tiene espinas. Si no usas protección, es como si un gato te arañara muchas veces. Yo uso doble guante, pero al principio me confié y después de varios días tenía manos y brazos marcados por las espinas .

Relató que el pago que recibe por esta actividad no le alcanza para el sustento de su familia, y eso que no paga renta porque vive con sus padres en Buenavista. Los días que no hay corte, trabajo de ayudante de albañilería y con eso me la llevo .

Báez Torres recordó que hace 13 años llegaron cientos de cortadores de limón a Colima; al cabo de dos o tres años decidieron quedarse y fundaron la colonia Nueva Jerusalén.

Mencionó que quienes llegan de Guerrero viven aislados, improvisan viviendas y duermen dentro de sus camionetas, pero no se mezclan, trabajan por temporadas y regresan a sus lugares de origen.

Dio a conocer que sus vecinos dicen que la mayoría de los fuereños no hablan español, incluso se menciona que quienes los traen en camiones de redilas les pagan lo que se les antoja.

Algunas familias guerrerenses llegan a comprar alimentos a Buenavista; frecuentemente van dos o tres núcleos familiares acompañados de al menos seis niños. Comen en la calle, suben a la camioneta en que llegaron y se marchan, de acuerdo con el edil.