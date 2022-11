Entre los discos peruanos próximos a ser reditados por Buh Records se encuentra Perú pueblo imbécil, de Insumisión, oda conceptual de noise desencantado, en la cual Leo Bacteria fue el único ejecutante; es un personaje legendario quien se cuenta que no fue apreciado por sus pares a pesar de haber sido tocado en el programa del diyéi británico John Peel: Leo Bacteria editó en un sello alemán y por eso tuvo cierta exposición en la escena europea de digital hardcore, gabba y noise; es importante dentro de la escena local, muy especial, con una personalidad muy compleja, muy activo; tuvo reconocimiento, pero él quería y merecía más. Era difícil que saltara la valla del under, para poder pagar las cuentas.

“Para estos proyectos, lo mejor es servir de traductor del universo del artista para un público nuevo que no lo conoce. Hay que entender que la referencia de estos artistas es de una época precisa y no hay que trasladarla de manera tan simple. El respeto tiene que ver con eso.

Uno de los últimos trabajos editados por Buh Records rescata la obra de Oksana Linde, compositora venezolana cuyo trabajo se dio a conocer al público 40 años después de su grabación, pero retiene una potencia capaz de demostrar al mundo la magnitud de lo que sucedió en su país en los años 70 y 80 con la música de sintetizadores: Hay gran cantidad de artistas de música electrónica de esa época, como Música Automática, propuestas de un nivel que no abunda, laboratorios con muchos sintetizadores, gran cantidad de vinilos editados... todo con una experimentación de vanguardia. El músico Ángel Rada compartió un artículo de Gustavo Pazos que me llevó a descubrir a Oksana; no tenía referencias de ella, había algo muy valioso. Me respondió después de seis meses, me dijo que tenía más música en casetes, conseguí quien lo digitalizara en Venezuela y quedé hipnotizado .

“Fue un artista de culto. Hemos conversado con su heredero para una redición en vinilo de su discografía, que espero hacer pronto. Sin duda hay que destacar y recordar lo irreductible que era, enraizado en una actitud punk. Era alguien de temer, capaz de todo, no tenía pelos en la lengua, a veces se ganaba muchos enemigos por eso, era muy crudo para decir las cosas. Sus performances eran increíbles, sobre todo un buen show de Insumisión, incluso los más precarios y pequeños; no dejaba de ser sorprendente. Es uno de los héroes del under peruano.”

La palabra latino refiere más a una necesidad autosatisfecha de la industria dominante que a un lugar geográfico preciso: “Si hay cantantes de música urbana en México, Argentina o Perú, es porque hay demanda para esa construcción, antes existió una demanda de lo latino como exótico, esto es lo que esperan en Europa o Estados Unidos: que vendamos algo más folclórico. No es que esté mal, no quiero que se malinterprete, muchas de las expresiones de músicas de vanguardia en la región emplean referencias de músicas regionales tradicionales, se asumen elementos propios de su cultura para producir algo nuevo, eso es natural, no hacerlo también es un problema a veces, no reconocer el universo cultural en el que uno está, o no investigarlo.

Hay ciertos condicionamientos de lo que consumimos que no dan espacio a propuestas valiosas. No me preocupa pensar cuán latinoamericano es algo porque no sé dónde está el termómetro para eso.

Me gusta que las bandas la pasen bien

“No sé si he tenido dificultades para organizar un concierto depende de como definamos el término. Hice un show con una artista de noise danesa, Puce Mary, en un local pequeño pero bonito, para unas 100 personas, y llegó la policía; era complejo, porque ella estaba tocando al volumen más fuerte que puedas imaginar, retumbaba por los graves, pero terminó el show y salimos, lo recuerdo con mucha tensión, pero así son esas cosas.

“Hay artistas con una demanda de estilo de vida que quieren reproducir adonde van; a veces, por ejemplo, la banda Killing Joke pidió cosas tan puntuales que sentía que me tomaban el pelo, eran muchas, creo que hasta determinado tipo de plato para su comida, algo que no podías conseguir a cualquier hora del día. Tuve la molestia de preguntar si cada pedido era necesario, porque hay muchos artistas que ponen esos detalles para saber cuán atento estás a su contrato, siempre es importante consultarlo.