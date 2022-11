L

a historia es azarosa, contradictoria e incierta, no un guion prefigurado en evolución constante. No hay leyes atemporales e inamovibles, hay fuerzas terrenales en lucha dialéctica constante, decía Carlos Marx. No hay progresión ineluctable, hay lucha cotidiana sin patrones prestablecidos, decía Karl Popper, el filósofo de la sociedad abierta. Ese escenario cambiante, de avances y regresiones, es el que hemos estado observando en el mundo entero.

En Europa misma, para terminar el análisis de esta parte del orbe, hemos visto cómo la carencia absoluta de conocimiento de la historia, de los equilibrios geopolíticos y de la propia política, de parte de un presidente advenedizo en Ucrania, calificado para la actuación y el histrionismo no para los temas de Estado, quebrantó la paz mundial, al pretender llevar las fronteras de la OTAN a las puertas de Rusia.

Desde luego, no hay justificación que valga para la violación de los derechos humanos en una guerra que ha cobrado muchas vidas, proyectos personales y activos económicos, pero por eso mismo debieron aquilatarse, y preverse los riesgos que entrañaba romper con los delicados equilibrios que por décadas habían mantenido la paz en Europa. Querer corresponsabilizar ahora a toda la comunidad de naciones de lo que desató la impericia política sólo confirma el error de cálculo de un movimiento apresurado. Se confundió el guion de una película con la complejidad de la historia.

Otro movimiento inusitado es el que estamos observando en Finlandia y Suecia, cuyos gobiernos siempre habían sido reconocidos por su sensibilidad para mantenerse al margen de las contiendas mundiales y los bloques de poder, el socialista y el capitalista, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, cuando prácticamente todos los países europeos tuvieron que optar entre la OTAN y el Pacto de Varsovia.

Esa capacidad de equilibrio para mantener excelentes relaciones con todo el mundo está desapareciendo, también bajo el empuje de nuevos gobernantes sin sentido de la geopolítica mundial o apremiados por los últimos acontecimientos, al solicitar, y ya prácticamente obtener formalmente, su ingreso a la OTAN y por tanto adquirir su blindaje militar confrontando, ahora sí, a la parte oriental de la siempre compleja ecuación europea.

En el continente americano, es muy ilustrativo el caso del país epítome de la democracia liberal y las garantías individuales, el mismo que deslumbró a Alexis de Tocqueville y que le inspiró su clásico la democracia en América, Estados Unidos. Ahí mismo hemos visto regresiones alentadas por la derecha conservadora, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, hoy ya sin la protección constitucional, debido a la resolución de una corte suprema dominada por el trumpismo, y dejando ese derecho a la discreción veleidosa de cada uno de los estados de la federación, en leyes secundarias.