De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 14 de noviembre de 2022, p. 10

En el día de su cumpleaños 69, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales desde su finca de Palenque, donde festejó: este cedro tiene como mi edad y está fuerte. Escuchen las guacamayas , expresó. Mencionó que en el festejo lo acompañaron su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos (Jesús, Gonzalo, Andrés y José Ramón), además de sus nietos Mateo y Salomón. Gracias por Las mañanitas, las bendiciones, los buenos deseos. Amor con amor se paga .