En la ciudad de Puebla la marcha El INE no se toca movilizó a cerca de 5 mil ciudadanos, la mayoría proveniente de las estructuras electorales del PAN y el PRI, cuyos dirigentes y legisladores participaron en la protesta.

Entre los participantes estuvo el ex gobernador panista Francisco Ramírez Acuña, quien fue secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón; también acudió una buena parte de la dirigencia del tricolor y legisladores de ese partido.

En Monterrey, Nuevo León, se congregaron unos 10 mil ciudadanos, según reportaron autoridades; sin embargo, los organizadores aseguraron que fueron 25 mil los asistentes. Participaron políticos como la ex secretaria de Economía Tatiana Clouthier.

Los asistentes, ataviados en su mayoría con ropa de color blanco y rosa, gritaron consignas como El INE no se toca , Unidos por el INE , Defenderemos la democracia en riesgo y Ni un voto a Morena , muchas de las cuales plasmaron en mantas y carteles.

Un tercer contingente lo integraron organizaciones de derecha relacionadas con el blanquizul, entre las que destacan la antiabortista Civilitas.

Los contingentes se movilizaron del Paseo Bravo al Zócalo, donde se toparon con un grupo contrario y menor en número que les plantó cara, ya que acudió a defender la iniciativa de López Obrador; hubo algunos empujones y gritos, pero no pasó a mayores.

En Chihuahua capital, la manifestación fue convocada por la agrupación Sí por México, con el respaldo, entre otros, de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, así como los comités directivos estatales de PAN y PRI, además de diputados y ediles de oposición a Morena.

Unas 7 mil personas, según Protección Civil, se congregaron en la plaza del Ángel, frente al palacio de gobierno, donde efectuaron un mitin en el que participó la mandataria.

En Hermosillo, Sonora, unas 3 mil personas marcharon del Museo de la Universidad hacia la sede del INE portando una lona con la leyenda: SOS por México, únete por la democracia . De ahí se dirigieron al Poder Judicial, donde se plantaron para advertir que defenderán la democracia y las funciones del INE .

También en San Luis

En la ciudad de San Luis Potosí cerca de 3 mil ciudadanos marcharon y efectuaron un mitin en la Plaza de Fundadores.

Unos 5 mil coahuilenses se unieron al grito de El INE no se toca , a través de marchas y posicionamientos en Torreón, donde fueron 4 mil los participantes; Saltillo y Monclova, municipios donde gobierna el PRI y el PAN, respectivamente.

Veracruz fue uno de los estados donde se realizaron más protestas, pues hubo movilizaciones en seis de las ciudades más grandes de la entidad: Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Poza Rica y Tuxpan. Una de las concentraciones más grandes tuvo lugar en la capital del estado, donde se reunieron más de mil ciudadanos.

¡El INE no se toca! , corearon unas 2 mil 500 personas, entre panistas, legisladores, funcionarios y ex servidores públicos que acudieron a la marcha celebrada en León, Guanajuato. Asistieron, entre otros, el ex gobernador panista Miguel Márquez, el senador Erandí Bermúdez y José Ángel Córdova Villalobos, quien fue secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón.

También hubo protestas en Morelia, Colima, Cuernavaca, Zacatecas, Mazatlán, Tijuana, Mexicali, Mérida, Campeche, Oaxaca, Puerto Vallarta, Toluca, Acapulco, La Paz, Los Cabos, Ciudad Juárez, Villahermosa, Tlaxcala, Pachuca, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Madero, Tampico y Altamira, entre otras urbes.