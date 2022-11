El otro gran tema que no se puede soslayar fue la lectura sobre la inflación y la crisis económica. El juicio, no exento de cierto tufo conservador, de que el presidente equivocó su diagnóstico sobre el efecto inflacionario que tendría el paquete para salvar a millones de hogares de los estragos causados por la pandemia, es propio de una clase ajena a las necesidades más acuciosas de la mayoría. Para este sector, el presidente debió pensar más en el impacto inflacionario, no en el bienestar de los millones de ciudadanos de la clase trabajadora, los 10 millones de nuevos empleos y el robusto paquete de apoyo a la infraestructura. Está por verse si desde el punto de vista económico fue un error. Lo que sí está claro es que humanamente fue acertado, como también fue su decisión de ampliar los servicios médicos, incluido el millonario ahorro en gastos en medicinas para la mayoría. Para buena parte del electorado no pasaron inadvertidos estos esfuerzos del presidente y su partido.