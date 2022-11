Habrá que decir que los ciudadanos de buena fe que asistieron a la marcha dominical merecen respeto y ejercieron su derecho constitucional a expresar sus opiniones, cualquiera que sea su posición ideológica. Cribando los ataques de los políticos que la organizaron y el nutrido acarreo, deberían ser escuchados. Por su lado, las autoridades hicieron lo que la Constitución les ordena: garantizar ese derecho. Ahora sigue la guerra de cifras. Los promotores dicen que se congregaron 200 mil personas en la Ciudad de México. El secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, escribió en Twitter: Desde el centro de monitoreo dimos seguimiento a la movilización de hoy contra la reforma electoral. Asistieron entre 10 mil y 12 mil personas. Se reporta saldo blanco . No son comparables esas cifras con la marcha blanca de 2004 que reunió a 500 mil personas, por no mencionar la de abril de 2006 cuando más de un millón de personas salió a dar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Son motivaciones diferentes.

o tendría por qué estar particularmente reconocido Carlos Slim con el gobierno de la 4T, su grupo empresarial fue el más afectado por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, además de que figura en la lista de los que se pusieron al corriente con el SAT. De ahí que su opinión sobre el presente y el futuro de México sea importante y neutral. En el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirigiéndose a los estudiantes universitarios, expresó: lo que yo veo para todos ustedes es un México boyante con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades de generación de empleo y actividades económicas . Compartió su visión de que el desarrollo de la economía nacional será similar al que se vivió entre 1952 y 1970, con tasas superiores a 6 por ciento anual. Lo que vamos a ver ya en el corto plazo, si no es que ya está ocurriendo, es que muchas empresas se quieran instalar en México para exportar a Estados Unidos, entonces eso va a tener una nueva oportunidad sustancial , afirmó. Por otro lado, las finanzas públicas están sanas y van a quedar sanas hasta el fin de este gobierno, eso es importante , dijo Slim. La mayoría de los medios no publicó, o minimizó, la opinión del principal empresario del país.

Los convocantes

Era difícil que se congregaran más ciudadanos a protestar cuando la reforma propone algo que han exigido mucho tiempo, entre otros puntos: a) voto electrónico; b) eliminación de los plurinominales; c) bajar el sueldo y gastos suntuarios de Lorenzo Córdova y la élite del instituto; d) disminuir el subsidio a los partidos políticos. Infundió desconfianza a la gente el desprestigio de algunos convocantes. Eligieron para encabezar la manifestación a Vicente Fox (se autodeclaró cómplice del fraude electoral de 2006 y pidió que los manifestantes asistieran bañados); Francisco J. Cabeza de Vaca, quien enfrenta una orden de aprehensión de la FGR; Margarita Zavala, presunta encubridora de la tragedia de la guardería ABC; Elba Esther Gordillo, con antecedentes penales que la condujeron a prisión; José Narro Robles, ex rector de la UNAM, relacionado con el negociazo de las medicinas. Felipe Calderón (y su sombra Genaro García Luna) se reportó desde Bali, Indonesia, donde supuestamente se coló a la reunión del G-20. En resumen, la marcha confirmó que el INE es otro partido político, ya no un árbitro electoral.

Nunca dijeron: *Pemex no se toca. *La CFE no se toca. *La Banca no se toca. *Los ferrocarriles no se tocan. *Teléfonos Mexicanos no se toca. *Mexicana de Aviación no se toca. *Nuestra soberanía alimentaria no se toca. Pero ahora salen con que El INE no se toca .

