David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 14 de noviembre de 2022, p. 7

Nueva York., El festival Celebrate Mexico Now, que comienza hoy y concluye el 27 noviembre, ofrece en su 19 edición anual un mosaico cultural de literatura e historia popular, fotografía, gastronomía, cine, artes escénicas y música clásica. Es el primer y único festival de arte independiente dedicado a destacar el arte mexicano contemporáneo en esta capital mundial de la cultura.

En esta temporada, la primera en formato presencial en tres años, el programa incluye la presentación de la novela Prayers for the Stolen, de Jennifer Clement, autora estadunidense-mexicana que reside en México, ex presidenta del PEN México y del PEN Internacional; un foro con la fotógrafa y artista visual Martha Naranjo Sandoval sobre el panorama actual de esa disciplina en México, y de su presencia e impacto mundial; el dance cabaret/performance de Carlos Cruz Velázquez y colectivodoszeta; un par de sesiones de cuentacuentos enfocadas en Quetzalcóatl, con la narradora Valentina Ortiz, seguido por un concierto del Mariachi Ángeles de Nueva York, agrupación integrada por jóvenes de 11 a 20 años.

Otros actos comprenden un festejo culinario para celebrar el 20 de noviembre, con un menú especial creado por el chef oaxaqueño Zack Wangerman y su esposa, Diana Wangerman, en su restaurante y tortillería Sobre Masa, en Brooklyn, como parte de su misión de promover la cultura en torno al maíz, y un concierto de cámara con la agrupación mexicana Mexamorphosis y la cantante Guadalupe Peraza, con un programa que resalta las conexiones musicales entre estilos regionales mexicanos contemporáneos y la música antigua europea.