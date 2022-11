El tercer acto de magia es el del fantasma campesino deforestador . Los prestidigitadores del conflicto en Colombia nos convencieron de que era necesario salvar los Parques Nacionales Naturales asperjándolos con glifosato. Fácil, como sacar un conejo de un sombrero. Así, idearon el Plan Consolidación –tercera etapa del Plan Colombia– que, ¡oh sorpresa!, terminó con el asesinato de un líder de las FARC-EP y dejaron a la región de La Macarena, igual de violenta y excluida. El funcionario público, ideólogo de esa estrategia junto con el NSA de Estados Unidos, brincó de su cargo en el Ministerio de Defensa a ser parte del equipo negociador de los acuerdos de paz en La Habana y en 2018 se convirtió en embajador de Colombia en Bélgica. La historia no estaría completa si no menciono que en 2013, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información , hecho ley en 2017. Tampoco lo estaría si no recalco que el embajador en Bélgica tiene entre sus funciones encargarse de las relaciones de Colombia con la OTAN. Perseguir a los campesinos deforestadores significó un tránsito que llevó a este funcionario en un camino muy particular en el conflicto armado y la historia de la Amazonia. Mágico. La fórmula sigue siendo usada hasta hoy.

Nuestra preocupación actual es caer en el siguiente acto de magia. Biden y el Comando Sur insisten en establecer una estrategia de defensa de la Amazonia hace años, la cual Gustavo Petro suscribe y vende. Jeff Bezos crea un fondo de defensa del Chiribiquete a través del Bezos Earth Fund. En la COP27 aplauden –y nos dicen que la salida son los mercados de bonos de carbono y su cambio por deuda– sin ni siquiera dudar de la legitimidad de esa deuda. La pregunta a Lula en Brasil no es sólo si va a salvar la Amazonia –como el dedo del mago nos apunta–, sino si va a detener la avanzada de Estados Unidos en esta región, que si bien lleva un siglo, en estas dos últimas décadas ha podido acelerar con su modelo de explotación. Mi abuelita decía: nos vendan los ojos, mamita .

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla del Río. Su libro más reciente: Levantados de la selva.