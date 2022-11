Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 13 de noviembre de 2022, p. 15

Tres ex religiosas víctimas de abuso sexual y de poder por parte del ex sacerdote Salvador Valadez Fuentes, fundador de la congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor –que en febrero pasado fue expulsado de la Iglesia católica– denunciaron que esos delitos siguen encubriéndose, pues el agresor sigue siendo idealizado como padre fundador por esa comunidad y podría ser parte de un monasterio.

Además, acusaron, la superiora Silvia López Pérez, quien tuvo conocimiento de los ilícitos desde que se perpetraron, hace por lo menos 20 años, no ha sido expulsada.

En un foro sobre pederastia clerical, al hablar por primera vez de forma pública, Flor Sánchez, Ericka Cansino y Adriana Maza señalaron que no se les ha reparado el daño ni pedido perdón por lo sucedido; al contrario, nos pidió silencio el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Fabio Martínez Castilla.

Adriana Maza compartió que estuvo por 24 años en la congregación y desde sus inicios, cuando tenía 18, fue abusada sexualmente. En el Seminario Diocesano de Santa María de Guadalupe, en Tuxtla Gutiérrez, el padre Salvador se acercó por detrás y empezó a refregar sus genitales en mí... No sabía ni qué hacer y no dije nada porque pensé que yo me lo había buscado por haber ido allá a trabajar .

En otro momento, dijo, al verme cansada, me invitó a recostarme en su cama y aprovechó para empezar a abrazarme y tocarme .