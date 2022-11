Citroni expuso que en el panorama complejo sobre las desapariciones en el país, que suman más de 107 mil, al Grupo de Trabajo le preocupan de manera particular la ausencia de medidas preventivas eficaces y la inseguridad que viven quienes buscan, sobre todo las madres de víctimas, así como la impunidad y la aplicación de la ley.

En una corta visita no oficial al país, de dos días y medio, también sostuvo reuniones con autoridades, como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la titular de la CNB, Karla Quintana.

El país ha avanzado en lo que podríamos llamar andamiaje institucional, se han instituido nuevos mecanismos, hay una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); pero no basta, hay que darle seguimiento y ver en el día a día cómo se implementa, dónde se traba y encuentra obstáculos , sostuvo en entrevista con este medio, luego de reunirse con colectivos de familiares.

Con su visita, mencionó, queremos reafirmar con las familias el hecho de que estamos monitoreando muy de cerca la situación (de desapariciones) y que sepan que siguen contando con nosotros . Al Estado, dijo, podemos proporcionar o brindar asistencia técnica .

Indiferencia social

Indicó que en una crisis de este tipo, todos podemos aportar. Llama poderosamente la atención que en un país que tiene estas cifras, no sea un tema abrazado por toda la sociedad , y consideró que hasta que ello no suceda, seguirá siendo mucho más cómodo para las autoridades no cumplir con las recomendaciones o poner en práctica las leyes.