Asistentes a la feria destacaron que entre los principales problemas que enfrentan está el acceso a la atención médica (24 por ciento de este sector de la población no está afiliado a servicios de salud) y la inserción en el mercado laboral.

Monserrat tiene 25 años y discapacidad visual. En 2021 se graduó de contadora, pero nadie quiere darme una oportunidad laboral, pese a que hice prácticas profesionales y me gradué con honores. En México aún hay mucha discriminación. La gente cree que porque no puedes ver, oír o tienes problemas de movilidad, no puedes tener las mismas oportunidades que los demás .