Periódico La Jornada

Domingo 13 de noviembre de 2022

En su 25 Asamblea Nacional Ordinaria, ante 3 mil participantes, de los que fueron ratificados 300 integrantes del Consejo Nacional y la Comisión Permanente, la dirigencia panista colocó sobre la mesa la tarea de incrementar su base de afiliados, enarbolar las causas de las mujeres y los jóvenes y hacer suyas las causas y demandas de la sociedad civil.

Sobre la definición de una alianza electoral con los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, el líder nacional, Marko Cortés, adujo que el panismo cumplió con la coalición Va por México y ahora esperará el sentido del voto de sus aliados en el debate de la reforma electoral.

Los panistas se concentraron en el Centro Citibanamex. Al inicio se reprodujo un video en el que retumbaron frases como: ¡Estamos ante un gobierno que da miedo! ¡Cómo llegamos al Mexico de hoy! ¡Vemos con preocupación que de nuevo la tiranía se quiere apropiar de México! Bajo la bandera del amor y la prosperidad, estamos aquí reunidos para renovar al Partido Acción Nacional, sin miedo, porque queremos trabajar, cambiemos México, porque sí hay de otra .