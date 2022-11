Invitan a debatir sin criminalizar

C

on motivo de la iniciativa de reforma para hacer cambios en el sistema electoral mexicano, se ha dado una tormenta de descalificaciones e insultos que dejan ver gran intolerancia de algunos actores políticos de la nación. De una parte, quienes impulsan la reforma, aseguran que quieren rescatar el proceso comicial de manos de un grupo que lo tiene secuestrado y que domina el INE con fines de empoderamiento, propio y de sus grupos de apoyo. Los que se oponen, aseguran que se quiere acabar con la democracia para entronizar en el largo plazo a quienes hoy detentan mayoría en el gobierno.

Lo anterior, que debiera verse como normal en un sistema político que desde hace décadas aspira a ser democrático, ha dado lugar a actitudes que no queremos pasar por alto. Los promotores de la transformación acusan a sus opositores de servir a intereses ajenos al país, en tanto éstos se esmeran en mejorar sus tácticas de satanización de las acciones de gobierno. La exacerbación de posturas puede llevarnos a una confrontación que a nadie beneficiaría.

Quienes hoy contienden por acceder al poder que dan las elecciones deben mostrar madurez y altura de miras. Todos tienen derecho a postular sus tesis y tratar de que se conviertan en realidad, pero lo deben hacer en un marco de respeto. Nadie tiene el monopolio de la razón y el juez supremo debe ser el votante.

Nada extraordinario hay en modificar las reglas de la convivencia social, o sea las leyes, ni las instituciones encargadas de aplicarlas (en este caso el INE). La ciudadanía sabrá distinguir lo que resulta mejor para el progreso de la patria. Acatar su decisión forma parte de nuestra responsabilidad de colaborar en la construcción de una mejor estructura de gobierno y de un ambiente de respeto a los derechos de los ciudadanos.

¡Bienvenido el debate! ¡Que cese la criminalización del oponente!

Rubén Venadero Medinilla, Jesús de la Rosa Cruz, Rolando Analco Vázquez, José Regalado Acuña, Eduardo Venadero, Susana Alanís, Gloria Mosqueda, Gloria Venadero, Jonathan Lara, Carlos Vega Suárez, Salud Anita Tapia Alfaro, Adriana Figueroa García y José Enrique González Ruiz

Tristeza por la partida de Eliezer Morales

Con profunda tristeza nos acabamos de enterar de que este jueves Eliezer Morales Aragón, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, había iniciado un largo viaje sin retorno. Recordaremos siempre a Eliezer por su gran calidad humana, honestidad y actitud solidaria que nunca abandonó con todas las causas progresistas de este país. Que descanse en paz donde se encuentre el amigo, el compañero, el maestro, el dirigente estudiantil de los albores de los 60 y el gran teórico, dirigente y constructor del sindicalismo universitario democrático en la UNAM.

Por el Claustro del Personal Académico de Carrera de la FES Aragón-UNAM: Emilio Aguilar Rodríguez, Daniel Aldama Ávalos, Orlando E. Moreno Pérez, Helios Padilla Zazueta y José René Rivas Ontiveros

Verso al INE

El bono por casamiento

de mandamases del INE;

pienso yo que ni en el cine

se observa tal esperpento.

Benjamín Cortés V.

Prerrogativas moldeadas

El diseño del INE lo hicieron las élites políticas y económicas con el fin de que quienes ahí estuvieran gozarán de privilegios. Esas prerrogativas las han moldeado, si es que no venían ya moldeados, para hacer caravanas a los poderes fácticos. Y qué mejor forma que los fraudes históricos chiquitos, medianos y grandes. Por supuesto, en el caso de AMLO no pudieron porque la 4T ganó por knockout. Pero seguro metieron mano hasta donde pudieron con tal de que la pérdida no fuera tan desastrosa para las clases dominantes. No, no podemos aplaudir el despilfarro de unos cuantos sirvientes de los que han amasado fortunas a costa de la pobreza de 40 millones de personas en este país. Que se queden con su marcha de los marchantes, de los comerciantes de los mercados políticos ilusorios.