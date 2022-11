Luis Martín Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 13 de noviembre de 2022, p. 29

Tepic, Nay., El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero condicionó la entrega de apoyos económicos del presupuesto estatal a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), a que la rectora Norma Liliana Galván Meza, aclare cómo fue la asignación de nuevas plazas y basificaciones, que detectó la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), cuando la institución vive su peor crisis financiera.

El mandatario morenista dijo que si el proceso administrativo de la universidad no se limpia para satisfacción de la sociedad y del gobierno, buscará los mecanismos para pagar los salarios a los maestros, pero no para ayudar a las autoridades que no saben atender sus responsabilidades.

De acuerdo con el último reporte de la rectora, 450 millones de pesos se requerían para pagar las quincenas de noviembre y diciembre, así como los aguinaldos de toda la nómina.