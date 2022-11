Elio Henríquez y Javier Santos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 13 de noviembre de 2022, p. 27

Alrededor de 100 personas marcharon en las calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir que se haga justicia por el feminicidio de Estefanía Martínez Matías, estudiante de enfermería, quien desapareció el 30 de octubre pasado y cuyo cadáver fue encontrado el 5 de noviembre en la capital de la entidad.

Ni una más, ni una más, ni una asesinada más , fue la consigna de familiares, amigos e integrantes de agrupaciones feministas, en su mayoría mujeres, quienes también protestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la movilización, realizada la tarde del viernes, los manifestantes portaron fotografías de la joven de 22 años de edad, quien era originaria de la comunidad de Palestina, ubicada en el municipio de Ángel Albino Corzo, en la región de la Fraylesca; la policía no me cuida, me cuidan mis amigas , reclamaron.