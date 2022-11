H

ace un par de años, en septiembre de 2020, tuve la oportunidad de realizar una entrevista a distancia con ese gran músico, trompetista, educador y divulgador que es Wynton Marsalis. Pienso que citar algunos de sus conceptos puede funcionar bien como introducción a esta reseña; lo difícil ha sido elegir qué citar, en el entendido de que Marsalis es un tipo harto elocuente. Escogí estas palabras suyas:

Uno es siempre cómplice de su degradación. Y si uno no investiga su propia complicidad, no va a mejorar. Es como practicar un instrumento; si uno ha de mejorar, hay que identificar lo que se está haciendo mal. Y para crear el cambio uno tiene que cambiar. No me gusta lloriquear cuando hago las cosas. Creo en el diálogo constructivo y en la observación, y me uso a mí mismo como ejemplo de lo que está mal. Puedo ser más preciso cuando veo las razones por las cuáles he hecho cosas de ignorantes, o cosas que he hecho a las que les falta inteligencia, qué cosas he hecho a las que les falta diálogo. Y encuentro cosas en mí mismo, y no voy siempre señalando y acusando aquí y allá.

Hasta aquí Marsalis. Ahora, un rápido recuento de su presentación en el Auditorio Nacional, que tuvo lugar el sábado 29 de octubre. Quizá por razones más profundas que la mera corrección semántica, Marsalis ha designado al grupo como la JALCO (Jazz at Lincoln Center Orchestra), pero en realidad es una big band de dotación harto tradicional: cinco saxofones (que alternan instrumentos y doblan en clarinete), tres trombones, cuatro trompetas y los tres músicos de la sección rítmica. Igualmente tradicional fue la participación de cada uno de los 15 músicos como solistas. ¡Notable calidad técnica, admirable cualidad expresiva de todos ellos!

A lo largo de la velada, Marsalis habló para presentar las piezas y a sus músicos; como debe ser, se habló poco y se tocó mucho, eludiendo la arraigada (y nefasta) costumbre de hablar mucho y tocar poco que tienen numerosos músicos en nuestros días. Entre las observaciones importantes hechas por Wynton Marsalis, destaca el dato de que, en sus orígenes, la orquesta de JALC tuvo como cimiento de su formación a algunos sobrevivientes de la orquesta de Duke Ellington.