Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Domingo 13 de noviembre de 2022, p. 2

–Mi nombre es Hugo Arellanes Antonio, soy fotógrafo y sobre todo activista en defensa de los afromexicanos. Tengo 36 años y vivo en la Ciudad de México. Nací en la comunidad de San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca, pero crecí en Cuajinicuilapa, Guerrero. Coordiné el proyecto Huella Negra, que busca visibilizar a la población afromexicana por medio de conferencias, talleres y calendarios; queremos sacar el de 2023, pero resulta muy caro. También soy parte de la Asamblea Consultiva del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México.

–Fíjese, Hugo, que en Xalapa conocí al antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, rector de la Universidad Veracruzana y autor de un gran libro sobre la presencia negra en México que publicó el Fondo de Cultura Económica...

–Sí, Cuijla, conozco mucho el trabajo del maestro Aguirre Beltrán. Tengo una carrera en justicia y derechos humanos que hice en la UniSur, Universidad de los Pueblos del Sur, en la Costa de Guerrero. Es intercultural; cuenta con menos de 20 años... Casi no hay universidades en esa parte del país; esta que le menciono sólo duró seis años activa. No hubo presupuesto para ella. La gobernadora actual de Guerrero, Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, no se interesa en la educación. Han pasado tres gobernadores: Astudillo Flores, Ortega Martínez, Cienfuegos Salgado y ninguno ha hecho nada por las universidades de la costa.

–¿Qué carreras imparten?

–Justicia y derechos humanos, gestión de municipios y territorios, gestión ambiental, todas enfocadas a lo comunitario.

–¿Hay mucha población joven en la costa?

–Bastante. No sabría decir el porcentaje exacto, pero sí hay muchos jóvenes. La mayoría tiende a migrar a Estados Unidos por la falta de oportunidades; somos muy pocos los que permanecemos en ciudades aledañas, incluso en Acapulco, Cuernavaca o en la capital del país. El problema de la educación es que los colegios en la costa son costosos, aunque sean públicos.

–Si son públicos, ¿por qué resultan costosos?

–Porque la gente tiene que cubrir muchos gastos como comprar libros, el transporte o la vivienda. La gente proviene de comunidades muy pequeñas que subsisten en condiciones muy precarias.

–¿Ningún secretario de Estado se ha preocupado por la educación en las costas de México?

–No, ninguno, porque los temas que más preocupan a Guerrero son los de seguridad, y se les da prioridad. La gobernadora que tenemos ahora no es buen referente, porque no trabaja con las comunidades ni le importan. Subió al poder porque es hija de Félix Salgado Macedonio, y llegó como segunda opción. Cuando pasaron las elecciones y Félix Salgado declaró: Me regreso al Senado , la gente se preocupó por quién subiría al poder, y llegó Evelyn Salgado de gobernadora.

–¿No había otra opción?

–No, porque el efecto Andrés Manuel y Morena es muy fuerte allá. El apoyo a López Obrador resultó definitivo. No hubo oportunidad de otros candidatos. Salgado Macedonio impuso a su hija y listo.

–Hugo Arellanes, ¿tiene hijos?

–Una niña de 14 años que todavía no puede votar: Allison.

–¡Pero es un nombre gringo!