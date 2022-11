E

n el contexto de las anunciadas reformas pensionarias chilenas (presidente Gabriel Boric), apenas en octubre 2022, AMLO comunicó no estar satisfecho con los resultados, el tibio ajuste al Apartado A contenido en su decreto de 20/12/20. Ciertamente, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) no es tal, es un sistema de ahorro forzoso que no cumple con la máxima que publicita su nombre: pagar pensiones dignas o ahorrar para el retiro. La ecuación del SAR está invertida.

En octubre 2021 –en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)– el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comunicó que en el cambio de administración –que relevó a Abraham Vela Dib por Iván Pliego– no sólo se trata de personas, sino de un nuevo modelo donde el trabajador será el centro de toda la atención, buscando mejores rendimientos y calidad de los servicios, al tiempo de promover los proyectos productivos.

Con el tibio ajuste al Apartado A contenido en el decreto de AMLO, que preserva el modelo para pagar las pensiones autofinanciadas con el sistema Afore ¿cómo espera Ramírez de la O que haciendo lo mismo surjan resultados diferentes? Además de que todos los nombramientos de presidente, desde el origen mismo de la Consar (1994), han contribuido justo a lo contrario: a preservar el bajo nivel pensionario que garantiza a los trabajadores ese sistema.

Para consolidar su nuevo modelo–que en rigor es el mismo– Ramírez de la O contempla tres ejes rectores:1. Disminución de los costos que pagan los trabajadores, es decir, las comisiones hasta alcanzar niveles internacionales; 2. Fortalecer los mecanismos necesarios para mejorar las tasas de remplazo y hacer más accesibles las pensiones a los trabajadores. Con esto se reforzará la posición del ahorro para el retiro como eje central, y 3. Mejorar el marco regulatorio para reducir los costos y dar certidumbre y confianza a este sector, apoyándolos como mecanismo de inversión nacional en favor de los cuentahabientes, de los trabajadores y de los proyectos productivos de la nación.