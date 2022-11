1. E

l29 de octubre de 1922, tras encabezar la Marcha sobre Roma, Mussolini fue nombrado primer ministro. Más que una repentina victoria −parte de la mitología del propio fascismo que nació en el norte de Italia tres años antes− la Marcha fue la culminación de un lento proceso de normalización de las Camisas Negras ( squadristi) por las que la clase dominante optó desde hace tiempo como un antídoto a la izquierda . La Marcha oficializó su fusión con el Estado burgués italiano. A 100 años de ella, Giorgia Meloni y su Fratelli d’Italia (FdI), heredero del Movimiento Social Italiano (MSI), un partido posmussolinista, ganaron las elecciones. Las analogías son preocupantes, pero en contextos muy diferentes. La Marcha ocurría en medio de la radicalización y la polarización posguerra, la expansión de la política de masas y la −ya descendente− ola revolucionaria. Hoy la victoria de FdI se da en el clima de desmovilización política, apatía y sólo gracias a la implosión de fuerzas tecnocráticas centro-liberales que históricamente bloqueaban su ascenso.

2. Carlo Ginzburg, un punto de referencia en cuanto a los usos y abusos públicos de la historia −cuyo padre, un editor antifascista fue asesinado en Roma en 1944−, remarcaba hace tiempo que el fascismo es el futuro (sic), en la manera en que apela exitosamente a las emociones y tiene raíces profundas en la sociedad italiana (bit.ly/3UIA3Vi), una predicción que parece haberse cumplido. Ante la inminente victoria de FdI, un partido con claras raíces fascistas , Ginzburg se mostró preocupado: “(…) no estamos ante el fascismo literal, pero muchos de los votantes de FdI sí están ligados a él. Siempre he evitado usar la palabra ‘fascismo’ fuera de su contexto histórico, pero recuerdo que en 2016, al ver a Trump, la encontré irresistible”, algo que a su vez le hizo pensar en la necesidad de ampliar su definición (bit.ly/3fPWo4K). Si bien hoy, para él, se trata sólo de algunos elementos del fascismo , resulta difícil luchar contra ellos después de todas las derrotas históricas de la izquierda que, además, en Italia ya existe sólo como residuo (bit.ly/3UmqzQ0).