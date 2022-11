Luis A. Boffil

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 12 de noviembre de 2022, p. 12

Mérida, Yuc., El gobierno de Andrés Manuel López Obrador analiza si mantiene el contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) para la adquisición de medicamentos, debido a que aún no se han podido abastecer la totalidad de fármacos necesarios.

Así lo planteó ayer desde esta capital, en su conferencia de prensa, el mandatario federal, quien afirmó que no todos los organismos de la ONU funcionan, y ejemplificó que todavía le deben vacunas a México contra el covid-19, a través del mecanismo Covax.

En lo que respecta al acuerdo entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Unops, indicó que sigue vigente, pero se analiza si continúa.