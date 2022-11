En ese sentido, se pronunció por que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por la ciudadanía y no por los partidos políticos, porque se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros , además de que éstos no garantizan la imparcialidad, ni comicios limpios y han formado parte de los fraudes electorales.

En el periodo neoliberal se habló mucho de la sociedad civil, de los independientes, de los que no tenían partido, que incluso repudiaban a los partidos, puro choro mareador. Y ahora no, ahí van a estar (en la marcha) agarrados de la mano todos. Y eso es muy bueno porque mediatiza la simulación , expresó en la mañanera que ofreció en la Base Aérea Militar número 8 de esta capital.

Agregó que se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos (de presupuesto anual para el INE). ¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? Cuarenta (millones), es la mitad de lo que tiene Yucatán. Es el país donde cuesta más hacer elecciones de todo el mundo .

El jefe del Ejecutivo federal añadió que el gobierno de la Ciudad de México dará todas las facilidades para que los manifestantes lleguen al Monumento a la Revolución, después de que rechazaron ir al Zócalo capitalino. No podemos nosotros (prohibirla), es un asunto de convicción, de principios, y por eso hay que dar todas las facilidades para que se manifiesten .

Celebró que se haya cambiado el destino final de la movilización (en principio se había anunciado el Hemiciclo a Juárez), porque ni ellos ni el Benemérito de las Américas se iban a sentir cómodos .

Dijo que estarán pendientes de la marcha y deseó “que les vaya bien. La verdad no es quitar al INE (…) Yo estoy aquí por el pueblo y es al que respeto, al que me debo, es mi único amo, no me puso Claudio X. González, los empresarios ni los medios”. Y recalcó que el padre de éste es como el Fidel Velázquez de los industriales.

Sin pregunta de por medio, habló sobre el incidente que vivió la víspera. Ayer (viernes) veníamos en el avión y se paró una joven y se aventó un discurso en contra mía. Pues sí, estoy muy consciente de eso porque no son pocos, yo tengo una aceptación de 70 por ciento, pero tengo como 26, 28, 30 por ciento en contra. Estamos hablando de 25 y 30 millones de personas .

(Con información de Emir Olivares)