▲ Integrantes de la etnia en rebelión celebran la culminación de su año, We Tripantu, en Carimallin, en el sur de Chile. Foto Ap

“Invito a todos los actores de la región a que formemos una Comisión por la Paz y el Entendimiento. Ojo, no es una comisión para hacer un diagnóstico, pues ya se han hecho suficientes (…), es para que tomemos las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para buscar una solución al conflicto y de una vez por todas las hagamos realidad”, afirmó, flanqueado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien será la responsable de encabezar el organismo.

Desde la ciudad de Villarrica, 600 kilómetros al sur de Santiago y casi al culminar una súper resguardada visita de dos días a la zona, Boric dijo que la tarea del grupo, a cuyos integrantes no quiso identificar, será proponer al país plazos y mecanismos concretos de restitución de tierras para esas comunidades.

Será una comisión con agenda abierta en la que todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con el mandato específico de determinar claramente la demanda de tierras de las comunidades mapuche y proponer al país mecanismos concretos con plazos concretos para saldar la deuda que el Estado de Chile tiene con ese pueblo en un plazo que acordemos con las partes, pero que más que seguro excederá este gobierno , detalló.

Ayuda internacional

Además de expertos locales, su gobierno convocará ayuda internacional para que nos acompañen en este proceso , algo que adelantó hace meses, cuando dijo haber conversado con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para solicitarle acompañamiento , gestiones de las cuales nunca se supo un resultado.

También señaló: No será posible restituir todas las tierras. Hay muchas ciudades del sur de Chile que fueron construidas sobre tierra que en antaño fueron mapuche y deben ser preservadas, así como muchas personas no mapuche que hace generaciones se establecieron, echaron raíces y sus derechos deben ser resguardados, pero no vamos a renunciar a buscar un entendimiento .

El presidente también anunció un multimillonario plan de inversión en infraestructura pública, seguridad y planes de reparación para las víctimas de la violencia rural.

Desde que, con mucho secretismo, se anunció su visita a la zona, las organizaciones rebeldes lanzaron una oleada de unos 20 ataques incendiarios a faenas forestales y agrícolas, destruyendo maquinaria, camiones, galpones, y también a lo menos un templo religioso y una escuela, al igual que cabañas turísticas.