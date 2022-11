Ap y Afp

Sábado 12 de noviembre de 2022

La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó anoche que el 23 de marzo de 2024 se realizará el censo de población y vivienda, un mes antes de lo inicialmente previsto por el gobierno, después de una jornada de choques callejeros en la región de Santa Cruz, que lleva tres semanas en paro indefinido para reclamar que el gobierno realice el registro poblacional en 2023, lo que le daría más presupuesto y escaños en la Asamblea Legislativa.

En su mensaje, Arce llamó a la paz, condenó la violencia en Santa Cruz y pidió deponer posturas violentas. Explicó que, después de escuchar a los técnicos, la distribución de recursos se realizará en septiembre de 2024, “un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto.

Ya no podemos seguir demorándonos, sobre todo cuando dirigentes que representan a una parte de Santa Cruz, no a toda, mantienen la posición de no alcanzar acuerdos. En democracia conviven diferentes posiciones, pero también democracia es toma de decisiones en beneficio de las mayorías , señaló.

Horas antes, la ciudad de Santa Cruz vivió una jornada de violencia, con choques callejeros entre oficialistas y opositores y las oficinas de un sindicato campesino quemadas y saqueadas, según imágenes televisivas.

El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que se aprehendió a 15 personas y que hay decenas de heridos y daños económicos de consideración, y denunció que había el objetivo de quitarles la vida a quienes estaban en la sede campesina que fue quemada .

Santa Cruz, controlada por la oposición de derecha, cumplió ayer 21 días de protestas con cortes de calles, avenidas y caminos interdepartamentales para exigir al gobierno anticipar un año un censo de población planeado para 2024, que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.