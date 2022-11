Sin embargo, otros asesores principales del presidente Biden no están de acuerdo con el Milley y creen que ni Kiev ni Moscú están listos para negociar; afirman que una pausa en la lucha sólo daría tiempo a Rusia para reagrupar sus tropas, agrega el periódico, pero señala que no rechazan una negociación futura.

Washington. Las opiniones están divididas en los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos sobre si llegó el momento de que Ucrania entable un diálogo con Rusia, informó ayer el periódico estadunidense The New York Times, citando fuentes.

Los líderes se reunirán en Indonesia el 15 y 16 de noviembre y la invasión rusa de Ucrania encabezará su agenda. Se espera que se reúnan Joe Biden y su par chino, Xi Jinping.

Muchos miembros condenaron de forma enérgica la guerra de agresión ilegal, injustificable y no provocada de Rusia contra Ucrania, y le pidieron que ponga fin de inmediato a la guerra , indica el borrador, que necesitaría la aprobación de Moscú para tener unanimidad. El uso o la amenaza del uso de armas nucleares es inadmisible .