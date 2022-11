A Margarita sus parientes la quemaron el 1º de julio pasado y murió a consecuencia de esas heridas el 24 de julio. A la fecha, el homicidio sigue impune, pues la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Uriel Carmona, no ha detenido a ninguno de los responsables, denunció la madre de la víctima.

Cuernavaca, Mor., A casi cuatro meses de la muerte de Margarita Seceña Martínez –quien fue quemada viva por familiares–, su madre, Andrea Martínez Cervantes, acudió a la fiscalía de Morelos a preguntar sobre la investigación; la atendió Fabiola Bentanzos, fiscal de feminicidios, pero no para darle información nueva, sino para regañarla y exigirle que ya no se queje con los medios.

Recordó que el fiscal le dijo que iban a capturar a los que mataron a su hija, incluso le recomendó no buscar defensor. Eso me dice que no es buena persona ni hace su trabajo .

Como no había resultados, Andrea Martínez decidió contratar a la abogada Araceli Velasco; sin embargo,la fiscalía de feminicidios también le ha negado la carpeta de investigación, por lo que interpuso quejas.

Según las fichas de búsqueda que emitió la FGE, los responsables de la muerte de Margarita son Primitivo Rangel Atempa, Leobardo Celón, Nataly Carreño y María de la Cruz Martínez, pero ninguno ha sido detenido.