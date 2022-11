La defensora Claudia Uruchurtu desapareció la noche del 26 de marzo de 2021, en el municipio de Asunción Nochixtlán, al finalizar una manifestación contra la entonces presidenta municipal morenista, Lizbeth Victoria Huerta; sin embargo al dirigirse a su casa fue interceptada y subida por la fuerza a un vehículo, después no se supo nada de su paradero.

Ante legisladores oaxaqueños dijeron: lamentamos decirlo en esta forma, pero a lo que más le tememos es a una maniobra política, producto de la cual existe el riesgo de que no se haga justicia , y puntualizaron que para el Reino Unido es muy importante que se aplique la ley y se castigue a los responsables de ambos delitos.

Violencia se diversifica

Asimismo, durante la reunión se habló de diversos temas. En su oportunidad la legisladora priísta Mariana Benítez reconoció que en Oaxaca se registra un alto índice de violencia hacia las mujeres se ha ido diversificando y es una realidad de todos los días , esto ha derivado en un alto número de feminicidios, señaló. Ante esto, los británicos puntualizaron que este tipo de violencia debe ser nombrada como lo que es y no disfrazarla, pues no es hacia las mujeres , sino que ésta es violencia machista , pues las mujeres no tienen ninguna responsabilidad de que ésta se cometa.

Al Congreso oaxaqueño acudieron la Unión del Grupo Interparlamentario Británico, las baronesas Jean Coussins y Jane Bonham-Carter de Yarnbury, así como los miembros del parlamento, Alicia Kearns, Lisa Cameron, Wayne David, Dan Corden, Matt Vickers y Holly Sloan.