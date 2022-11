Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 12 de noviembre de 2022

La temporada de ventas más importante para el sector comercio comenzó en los primeros minutos del viernes, pues la cadena de tiendas de autoservicio Walmart adelantó sus promociones especiales una semana antes que El Buen Fin 2022.

Aunque la venta especial de la firma de origen estadunidense estaba programada para comenzar a las cero horas, en algunas sucursales comenzó desde las 22 horas del jueves, por lo que algunos consumidores llegaron desde temprano para aprovechar las ofertas, principalmente pantallas de televisión de grandes dimensiones.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima que las ventas de El Buen Fin de este año sumen 195 mil millones de pesos, monto 2 por ciento mayor que el logrado el año pasado cuando la edición fue de 7 días, debido a la pandemia de covid-19.

La cifra no contempla las ventas que hace Walmart, pues la empresa no está afiliada a ningún organismo del sector privado nacional y desde hace cuatro años no participa oficialmente en El Buen Fin, por lo que las compras que realicen los consumidores del 18 al 21 de noviembre en los establecimientos de esa empresa no participan en el sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).