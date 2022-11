Ap

Periódico La Jornada

Sábado 12 de noviembre de 2022, p. a11

Houston. El gerente general de los Astros, James Click, no recibirá un nuevo contrato, una decisión muy inusual que el equipo anunció ayer, sólo seis días después de que Houston ganara la Serie Mundial. Fue contratado proveniente de los Rays de Tampa Bay antes de la temporada 2020 y parecía cada vez más distante del propietario Jim Crane. El ex directivo dijo el martes durante las reuniones de gerentes generales en Las Vegas que su contrato expiró el 31 de octubre y que la situación no había sido abordada.