Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Sábado 12 de noviembre de 2022, p. a11

Mauricio Sulaimán es un violador de los derechos humanos al amenazar a los deportistas para no ir a los Juegos Olímpicos, con sanciones de dos años en su organismo deportivo , afirmó Ricardo Contreras al denunciar al presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Lo que más irrita a Contreras es que Sulaimán se venga a exhibir y se pasea por las instalaciones con Daniel Aceves, vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano (COM). Eso no es posible .

La queja del que lleva más de 30 años al frente de la Federación Mexicana de Boxeo la hizo, primero, durante la Asamblea del COM, y posteriormente en entrevista con algunos reporteros que le preguntaban si no tenía temor de que lo echaran del recinto; a mí me la pelan , retó.

Falta de respeto