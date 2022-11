Aunque no participó en el penúltimo duelo de preparación, el pasado miércoles ante Irak, el técnico tricolor, Gerardo Tata Martino, aseguró que es muy probable que Jiménez aparezca en la lista definitiva de los 26 jugadores que asistirán a Qatar 2022, la cual dará a conocer el próximo lunes.

Tras la sesión médica que tendrá con los Wolves, se espera que el ex jugador del América regrese a Girona este domingo para reincorporarse a las prácticas del Tri, con el que podría tener actividad en el amistoso frente a los suecos.

Luego de no tener participación en el duelo del pasado jueves de la liga española entre su equipo, el Betis, y el Valencia, el mediocampista se incorporó al Tri de cara al último partido amistoso antes del debut mundialista, el cual se disputará el próximo miércoles ante Suecia.

“En una disputa máxima como la Copa del Mundo todos quieren estar, me animaría a decir, por lo que comentan los médicos, que la situación de Raúl era más difícil en el inicio que la de (Jesús) Tecatito Corona. Hoy, si tuviera que dar una opinión apresurada, diría que Raúl está más adentro que afuera cuando hace un mes estaba muy afuera”, señaló Martino el pasado martes.

En tanto, Erick Gutiérrez, integrante del PSV Eindhoven, de la Liga de Holanda, indicó que a comparación del Mundial de Rusia 2018, donde logró unirse al conjunto tricolor por la lesión de último momento de Diego Reyes, llegará a Qatar 2022 en un buen momento de su carrera y con el objetivo de aportar lo máximo al equipo.

“Me metí por una lesión de Diego el último día. Él decidió hacerse a un lado porque no estaba al cien por ciento. Yo estaba consciente de cómo llegué al Mundial y lo disfruté. Es algo que no me esperaba.

“Ahora es totalmente distinto. Estoy cumpliendo mi sueño, venir a Europa, jugar competencias de gran nivel. Me siento importante y muy bien para aportar cosas buenas a la selección. Espero que lo que estoy demostrando en mi club pueda llevarlo al Tri y ayudar”, señaló en entrevista con Marca Claro.