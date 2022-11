voçe precisa saber da piscina da margarina, da Carolina, da gasolina voçe precisa saber de mim baby, baby, eu sei que é assim voçe precisa tomar um sorvete na lanchonete andar com a gente, me ver de perto ouvir aquela cançao do Roberto baby, baby, há quanto tempo voçe precisa nao sei, leia na minha camisa: baby, baby, I love you

Una camiseta que diga: Baby, I love you.

La voz de Gal Costa dice cosas que solamente entienden los que se enamoran, los que sonríen, los que aman, los que quieren un mundo más justo, más igualitario, más feliz, los que pueden decir honestamente y con todas sus letras: Baby, I love you.

Gal a todo vapor, Gal tropical, Gal Costa, Gal, Meu nome e Gal, Fa-Tal-Gal A Todo Vapor-ao vivo, Gal canta Caymmi, Baby Gal, LeGal, Gal de tantos amores.

Los títulos de los discos de Gal siempre llevan el nombre de Gal, aún los que no lo llevan abierta sino implícitamente, porque lo que ella canta es la palabra que falta para completar la frase, la cereza en el pastel, el acto mágico de pensar en ti y de que aparezcas en alguna de tus formas: mensaje, mirada, requiebro, pensamiento.

La voz de Gal Costa es lo que estás pensando, lo que anhelas, el fruto prohibido y el obsequio generoso y limpio. Es una bolita de musgo, un promontorio de arena, una ola de mar.

Su disco India, de 1973, es lo que dicen los títulos de sus canciones: Pontos de Luz, el Presente cotidiano, es un passarinho y lo suyo es:

cantar como un passarinho

da manhã cedinho

lá na galha do arvoredo

na beira do rio

bate as asas, passarinho

que eu quero voar

me leva na janela da menina

que eu quero amar

Su disco Agua viva es eso, agua viva, una remota batucada, una cadencia bien marcada que tiene una bahiana al andar, y sus requiebros y maneras son las de la gracia de las palmeras, esbeltas, altaneras, en su balancear.

Canta Gal esta carta de amor que le escribió Caetano desde su exilio en Londres, a salvo de la dictadura militar en turno:

I’m wandering round and round

nowhere to go

I’m lonely in London and London is

lovely so

I cross the streets without fear

Everybody keeps the way celar

I know, I now no one here to say hello

I am lonely in London without fear

While my eyes

Go looking for flying saucers in the sky

Mi bien, mi bien, canta Gal, usa tu inteligencia, piensa en todos los idiotas que viven sin tener amor y si no piensas, vas a ponerte tú también muy triste y yo sé por qué: porque tu estupidez no te deja ver que yo te amo.

Regresa, ven a vivir a mi lado, canta Gal, cuántas noches no puedo dormir y solamente doy vueltas en la cama al sentir tantas cosas que la gente no puede explicar cuando ama. Ven, regresa, no consigo dormir sin tus brazos.

Gal Costa canta la saudade, la tristeza y la alegría. En la balanza de su vida gana siempre la alegría. Su canto es el cantar de los cantares, es la alegría personificada, es la esperanza:

E hoje a minha grande alegria

É cantar com cortesia

Para o povo do Brasil

Porque Gal canta para todos, su nombre es Gal y no hace el mal, ama por igual a quienes tenemos defectos, no tengamos la piel blanca y todo el glamour que quisieran tener los que no saben amar:

Meu nome é Gal, tenho 24 anos

Nasci na Barra Avenida, Bahia

Todo dia eu sonho alguém pra mim

Acredito em Deus, gosto de baile,

cinema

Admiro Caetano, Gil, Roberto,

Erasmo

Macalé, Paulinho da Viola, Lanny

Rogério Sganzerla, Jorge Ben, Rogério

Duprat

Waly, Dircinho, Nando

E o pessoal da pesada

E se um dia eu tiver alguém com

bastante amor pra me dar

Não precisa sobrenome

Pois é o amor que faz o homen.

Su nombre es Gal. Y no hace mal. Y encontró alguien con bastante amor para darle: nos encontró a todos nosotros, niños, mujeres y hombres que no necesitamos sobrenombres porque es el amor lo que hace a los hombres.

Gal Costa ya es inmortal.

Su nombre es Gal.