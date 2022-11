Me parece que es una obra muy profunda, pero que a la vez es accesible para el público, muy espectacular. Deslumbra e ilumina. Lo mismo que una aurora, que te deja fascinado cuando la ves, pero luego te deja muy pensativo.”

El concierto para violín y orquesta Aurora, comisionado por la Orquesta Sinfónica de Houston, se estrenó en mayo de 2019 y se grabó en directo para un disco. Una cosa muy arriesgada, que funcionó por el gran respeto y amistad que tenemos tanto el director que encargó la composición, Andrés Orozco-Estrada, como Jimmy y yo misma . Este trabajo fue nominado a un Grammy.

Una cosa muy bonita es cómo nace , pues había un deseo de colaborar, por la patria que los une, el compositor nació en Peru y el abuelo de ella también es de este país. Además existe una admiración mutua entre Jimmy y Leticia, aunado a un amor por los sonidos de la música peruana. Y en algún momento parece que Andrés Orozco intuyó la idea. El compositor ofreció una clase magistral el pasado viernes y estará presente en los dos conciertos de la Ofunam, este sábado a las 8 de la noche y el domingo al mediodía.

Moreno recuerda a su maestro Mstislav Rostrópovich, uno de los más grandes violonchelistas en la historia, cuando le enseñaba llevando la mano en la nariz, como diciendo con el gesto debes tener un buen olfato para encontrar a buenos compositores de nuestros tiempos , con el fin de continuar una labor que lo caracterizó. “Él fue un intérprete muy comprometido con la creación contemporánea. Conoció a Shostakóvich, a Prokófiev y a Stravinski, por ejemplo. Lo inspiraron y le dieron fuerza para la persona que llegó a ser .

Desde los tres años, Leticia Moreno comenzó su encuentro con la música y su formación en el violín. A los 12 años ya tocaba con orquestas. En 2003, comenzó a recibir clases de Rostropóvich, hasta su muerte, en 2007. “Él me decía: ‘Tú has sido elegida para ser un soldado de la música’, porque sigue viva únicamente si nosotros los intérpretes la recreamos. Si no, es un mero papel con anotaciones. También me habló de meterse en la piel del compositor, sentir desde dentro. A veces significa ser el personaje.