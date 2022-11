A

penas hace semanas Estados Unidos (EU) informó haber desplazado su submarino más sofisticado, dotado de ojivas nucleares, hasta aguas al norte de las islas británicas desde donde importantes blancos rusos estarían al alcance de sus misiles.

Vaya balandronada, pues la ostentosa noticia carece de importancia si se toma en cuenta que desde hace décadas existe una intimidación mediante colosales misiles de gran alcance. Estaban emplazados en EU o en países aliados. Muchos blancos rusos vitales han estado a distancia de fuego desde entonces.

Parece que la aparatosa maniobra forma parte de una operación de efectos más sicológicos que prácticos, destinada a mantener un ambiente de preguerra.

Su destino no es sólo atemorizar a Vladimir Putin. Más bien parece que mantener la guerra en Ucrania sea el preámbulo de una nueva forma del acoso occidental ya de 70 años, desde 1949 en que se crea la organización precisamente para asediar a la entonces URSS.

La bravata no asusta a Putin ni a sus medalludos mariscales. Si algo le sobra al ruso es frialdad, cálculo y experiencia. No ve fantasmas. Y es sorprendente que los analistas de inteligencia biográfica estadunidenses y sus inmensos recursos no hayan penetrado hasta el alma de Putin y anticipado la lógica de sus jugadas.

Él bien sabe que la OTAN y el presidente Zelensky no, negativo, no iniciarán una guerra que, de cualquiera que fuera su naturaleza original, irremediablemente se transformaría en una guerra general, nuclear en su última expresión. Ellos bien saben que eso no pasará y Putin también. No lo asustan.

De manera concurrente opera el apretado revés al Partido Demócrata en las elecciones intermedias estadunidenses, cuyo efecto adicional será agudizar el ya complejo ejercicio presidencial de Biden. Bastantes líos tienen Biden y sus halcones para abrir un frente, el que de abundante e imparable sangría puede derivar en inmolación. No lo harán.

Los estadunidenses, sus aliados en la OTAN y otros países conscientes de los efectos secundarios de una guerra advierten que se está creando un costoso impasse que se podría semejar a la guerra fría, a Corea, Vietnam o Afganistán.

Porque, más allá de las circunstancias existentes al fin de la guerra fría, hoy las relaciones Este-Oeste deberían centrarse en la cuestión alcanzar un estatus, pues no se advierte solución armada.

Al no hacerlo, hoy se vive una situación incierta con la embozada amenaza de un conflicto militar abierto, ambigüedad que crea grandes servidumbres. Mientras, seguiremos jugando al gato y al ratón.