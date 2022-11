La mayoría salió tiempo después con golpes y afectaciones a su salud física y mental, otros permanecieron presos por cuatro años, algunos murieron cuando permanecían detenidos y no se supo el paradero de una docena más, relató Saúl Martínez, vocero de los habitantes afectados en El Quemado.

Martínez apuntó que algunos parientes de las víctimas recibieron hace unos años una mísera reparación, una propina por el daño que sufrieron.

Atropellos

Fernando Morales, uno de los afectados, narró que en los hechos de 1972 detuvieron a su padre y tres hermanos. Su progenitor salió después de cuatro años preso, pero con lesiones que le impidieron seguir su trabajo como campesino.

Hace unos años dieron a 33 personas un apoyo que no está justificado por el tiempo que estuvieron presos. Desafortunadamente, mi familia fue atropellada, mi padre murió a consecuencia de los golpes: ya no dormía, no podía caminar, tenía dolor todo el tiempo , aseveró.

Reiteró que al menos un par de personas murieron dentro de la cárcel, en Acapulco, y los que salieron presentaron daños a su salud.

En tanto, representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación les explicaron que la indemnización se podrá comenzar a cubrir el próximo año.