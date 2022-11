Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 11 de noviembre de 2022, p. 10

La oposición en el Senado advirtió que impulsarán que se modifique la minuta de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que se pretende usar activos financieros del gobierno federal para alimentar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, a fin de que se precise con claridad que no se podrán tocar los recursos de pensión y vivienda de los trabajadores.

El panista Damián Zepeda y la priísta Claudia Anaya advirtieron que esa precisión a la minuta es fundamental para poner a salvo los recursos de los asalariados, ya que no basta con que funcionarios del gobierno federal aseguren que los recursos de vivienda y pensiones de los asalariados no se usarán para ello .

Zepeda explicó que en México hay fondos que protegen las finanzas del país en los años en que no se tienen buenas recaudaciones, “son para momentos de vacas flacas; resulta que tenían más de 200 mil millones de pesos y los vaciaron; por eso, ahora el gobierno y Morena presentan una reforma que dice que los van a rellenar, para poder gastar más con el dinero de los activos financieros”.

El legislador del blanquiazul detalló que el problema es lo que significan los activos financieros: son los documentos del gobierno mismo, que incluyen los fondos de pensiones y vivienda, así como las sociedades de inversión de los recursos para las Afore, ¡tu dinero! ¿Tú estás de acuerdo en que, debido a que se gastaron irresponsablemente el dinero de los fondos de estabilización, ahora puedan tomar ese dinero para financiar gasto? Por supuesto que no .