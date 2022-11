no de los métodos preferidos de Germán Larrea y su Grupo México es comprar funcionarios gubernamentales, práctica que al otrora empresario sin rostro le ha permitido obtener no sólo cientos de concesiones mineras y de agua, saquear a la nación, evadir su responsabilidad legal, mantenerse impune, convertirse en multimillonario marca Forbes y en un personaje de gran influencia política, sino contar con todo un ejército de servidores públicos , (y ex), muy útiles a la hora de lograr sus objetivos. Y como diría el clásico, en esto no ha dejado piedra sin labrar.

Obvio es que Alcocer Yamanaka no es el único; de hecho, sólo es uno de tantos. En este espacio se ha comentado que a lo largo de los años se ha documentado cómo ex presidentes de la República (Ernesto Zedillo y Borolas), ex secretarios de despacho (José Andrés de Oteyza, Pedro Aspe, Carlos Ruiz Sacristán, Francisco Gil Díaz, por citar sólo unos cuantos), ex subsecretarios (de Relaciones Exteriores, como Juan Rebolledo Gout, también secretario particular de Carlos Salinas cuando despachaba en Los Pinos; también fue vicepresidente de Relaciones Internacionales de Grupo México), ex directores generales de paraestatales) sobre todo de Pemex) y demás mandos medios y superiores han sido contratados por y están al servicio de los grandes corporativos privados nacionales y trasnacionales que de México, y con el apoyo –coima de por medio– y los amigos necesarios, han hecho su paraíso, y todos ellos, en funciones, procedieron en igual sentido. Grupo México encabeza la lista de concesiones de agua (y las de minería) y detrás de él aparecen otros corporativos del sector (como los de Carlos Slim, la familia Bailleres y Alonso Ancira, quien también cuentan con ex servidores públicos a su servicio).

La Jornada (Angélica Enciso) documentó que en México 3 mil 304 empresas, personas físicas y asociaciones civiles de distintas actividades productivas tienen la concesión de 13 mil 208 millones de metros cúbicos al año, lo cual equivale a 22.3 por ciento de toda el agua concesionada, y la mayoría la extrae de acuíferos sobrexplotados. Es decir, sólo uno por ciento de los usuarios usufructúa una quinta parte del líquido del país (mineras, cerveceras, acereras, agroindustrias, papeleras, automotrices, embotelladoras, instituciones bancarias –como BBVA y Banco Azteca). Por cierto, Kimberly-Clark, del papá de Claudito X., aparece entre las más beneficiadas.

Las rebanadas del pastel

La inflación retrocede milímetros , pero el Banco de México aumenta metros a la tasa de interés (ahora en 10 por ciento); la factura la pagan millones de usuarios de la banca privada que ya no sienten lo duro, sino lo tupido.

