Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de noviembre de 2022, p. 33

Buenos Aires., A más de dos meses del atentado del primero de septiembre pasado y cuando la lentitud para esclarecerlo es evidente, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció este jueves que dio instrucciones a sus abogados para recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación sobre el intento de asesinato.

La magistrada no investigó las pruebas presentadas por la querella, así como los vínculos políticos de los tres acusados y especialmente en el caso del diputado de la opositora Juntos por el Cambio (JpC) Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

La también ex mandataria consideró el hecho de que no se indagó la denuncia de un testigo clave contra Milman, quien aparece en un video publicado por Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, donde se advierte que el diputado sabía del intento de asesinato. No sólo el testigo que denunció con datos precisos y que era vecino de mesa en el restaurante Casablanca, donde estaba Milman con dos jóvenes mujeres, cuando escuchó que éste les decía a sus acompañantes “cuando la maten yo estoy camino a la costa".