En un comunicado, la sección 3 informó que se logró la homologación salarial de todos los trabajadores no basificados, con un ingreso de 12 mil pesos mensuales para el personal de apoyo a la educación, así como 14 mil pesos para profesores con plaza de jornada , y proporcional para quienes tienen plazas por hora, semana y mes, a partir de enero y marzo de 2023. Aseguró que así sus afiliados tendrán certeza acerca de la temporalidad para que comiencen a ser basificados.

El Comité Ejecutivo de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) convocó a sus agremiados a regresar a clases y levantar el paro que iniciaron en Baja California Sur el pasado 27 de octubre con la finalidad de que se otorgaran plazas a 2 mil 700 trabajadores no basificados, se paguen bonos por quinquenios laborados y mejoren los servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), entre otras peticiones.

Anunció igualmente que el director general del Issste, Pedro Zenteno, visitará Baja California Sur del 21 al 26 de noviembre, y le demandará mejores insumos, servicios médicos e infraestructura.

Además, expuso que se instaló una mesa de negociación para revisar y hacer vigentes logros sindicales obtenidos en pasadas negociaciones con autoridades, y se analizarán los problemas y necesidades de cada nivel educativo.

Destacó que mandos educativos estatales y de la Federación se comprometieron a no contratar más personal hasta concluir el proceso de basificación, y a no despedir personal no basificado cuyo contrato termine en diciembre de 2022.

Mientras, Leonel de Jesús Mayorga, nuevo líder de la sección 16 del SNTE, que cuenta con al menos a 90 mil afiliados activos y pensionados, aseguró que el servicio médico y el abasto de medicamentos del Issste son los principales problemas que su gremio padece en Jalisco.

Indicó que por eso pidió la semana pasada a la delegación del Issste en la entidad iniciar un diálogo al respecto, pero no le han respondido.