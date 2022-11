Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de noviembre de 2022, p. 35

Ecatepec, Méx., La familia de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, maestra de inglés que desapareció el pasado 3 de noviembre en este municipio y fue localizada sin vida el miércoles en la autopista México-Cuernavaca, demandó justicia por el feminicidio de la joven de 30 años.

“Exigimos que se investigue y que le den prisión a la persona o personas que hayan cometido este crimen; no podemos dejar que esté libre el que hizo esto y que haga más cosas y lastime a la gente", manifestó Maciel Olvera Reséndiz, hermana de Mónica.

“Lo que no queremos es que se quede así nada más y ella se convierta en una cifra más; deseamos que esto no vuelva a pasar en el estado ni en ninguna parte. No es posible que nos tengamos que estar cuidando las mujeres y que no podamos vivir en paz, tranquilas.

Hacemos un atento llamado a las autoridades y al presidente (Andrés Manuel López Obrador) para que nos cuide más a nosotras, como mujeres, porque tenemos que salir a trabajar y vivimos con el temor de no regresar.

Afirmó que hasta ahora ni ella ni sus allegados cuentan con algún indicio sobre quién pudiera ser el responsable del asesinato de su hermana, pues, aseguró, “no tenía enemigos, al contrario, contaba con muchos amigos.

Queremos respuestas, saber qué fue lo que sucedió, por qué hacerle esto si era una persona tan tranquila; no se metía con nadie ni tenía problemas con nadie. Iba de su casa al trabajo y de regreso. No nos cabe en la cabeza cómo le pudieron haber hecho eso , recalcó Maciel.

Contó que Mónica era un persona trabajadora y responsable, madre de una menor de 11 años, con la que siempre fue amorosa y de quien estaba muy al pendiente, tratando de buscar lo mejor para ella, para darle una buena calidad de vida y un mejor futuro.