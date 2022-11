E

n el marco del Fórum de las Américas sobre Política y Cultura. Tendencias locales y globales (evento desarrollado por la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Centro de Estudios Parlamentarios y auspicio de la Secretaría Académica),donde participaron expositores de 15 países (de Argentina a Canadá), las voces sobre Cuba concluyeron que en la gestión de su actual gobierno, éste debe asumir la necesidad de cambios, si bien éstos requieren que cese, paralelamente, el bloqueo de Estados Unidos (EU) contra la isla.

Un día antes, la Asamblea General de las Naciones Unidas había votado abrumadoramente, por trigésima vez, contra ese crimen de lesa humanidad.

Como moderador hice algún señalamiento sobre el tema. Aquí amplío el comentario. Me referiré a la crítica que se le hace al régimen de Cuba desde círculos mediáticos identificados con los intereses de EU y sus cajas de resonancia localizadas en grupos de intelectuales, académicos y empresarios.

La crítica más burda es la que considera que el régimen de Cuba es contrario a la democracia. En la más reciente edición de la Cumbre de las Américas de jefes de Estado convocada por la OEA, Biden –como dirigente real de esta organización– declaró que la presencia de los países que no respeten la democracia no van a recibir invitaciones . El mundo entero –salvo la extensión militar estadunidense en Medio Oriente y un par de países cómplices– censuró en la ONU la política de EU hacia Cuba. La OEA, el instrumento de su dictadura en América Latina, tiene sus días contados. Y no es improbable que la ONU siga ese derrotero. Sin capacidad para hacer cumplir las votaciones mayoritarias de su máximo órgano de decisión, resulta una organización lene cuando se trata de asuntos que puedan molestar al miembro más poderoso de su Consejo de Seguridad y su principal condicionante. El supermiembro tiene más de tres cuartos de siglo ocupando un puesto en este organismo cuyo principal objetivo es mantener la paz en el globo. ¿Es eso democrático? O no es sino otra dimensión de su dictadura.

La dictadura mundial de EU le ha permitido invadir países –ya se preparaba hace no mucho para colgar la de Haití en el medallero de sus invasiones–, efectuar guerras de agresión, promover golpes de Estado, financiar grupos subversivos y terroristas contra fuerzas antidictatoriales y liberadoras o declarar, unilateralmente, bloqueos internacionales a países que no comulgan con su ideología. Todo en nombre de la democracia, la libertad, la paz y, por supuesto, impunemente.