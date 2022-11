Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Jueves 10 de noviembre de 2022, p. 14

Quedó firme el amparo concedido a Rosario Robles contra la inhabilitación por 10 años para ocupar cualquier puesto público, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La decisión no implica que la ex funcionaria quede libre de esta sanción administrativa, sólo que deberá revisarse el procedimiento y la duración del castigo que se le impuso por no haber presentado completa su declaración de bienes durante los años en que fue secretaria en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Por unanimidad, la primera sala del máximo tribunal determinó desechar el recurso de revisión que había interpuesto la SFP contra la decisión del vigesimotercer tribunal colegiado en materia administrativa, que en junio pasado otorgó el amparo a la ex funcionaria.