Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 10 de noviembre de 2022, p. 10

Con la carrera sucesoria en marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los aspirantes de su movimiento a mesurarse en el debate, no agitar la contienda y no ejercer recursos públicos para financiar o difundir su actividad proselitista. Cuando hay estridencias, insultos, incluso ataques, aunque en apariencia no sean promovidos por uno de los aspirantes, la gente se da cuenta de todo .

Celebró los cambios en las formas sucesorias, que han dejado atrás la vigencia de la máxima oficialista de antaño de que “quien se mueve no sale en la foto, como aquella práctica política del dedazo. ‘A ver, la señal aquí, quiero ver la señal’. Pues se van a quedar con las ganas; es más fácil que vean un eclipse o un cometa que una señal política, porque tengo, ya lo he dicho, hermanas y hermanos, y no hay problema por eso”.

En su momento, dijo, deberán salir las reglas de la contienda en Morena, pero insistió en que debe deslindarse esta actividad del presupuesto público. Fue reiterativo en pedir mesura a quienes buscan sucederlo. Si bien consideró que en todos los casos se trata de personas experimentadas, deben saber que si son groseros o actúan de manera ruda, se les revierte, pues a quien quiere pasarse de vivo o parecer muy vivillo le va mal .

Expresó confianza en quienes buscan sucederlo en su movimiento, pues un ciudadano vota por un partido, un candidato y un programa. Sostuvo que cualquiera que sea desginado continuará con el proyecto iniciado en su administración.