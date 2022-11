Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 10 de noviembre de 2022, p. 8

Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el Zócalo para que llegue la marcha en favor del Instituto Nacional Electoral (INE) este domingo, los convocantes calificaron la postura del mandatario de provocación , e informaron que el destino de la caminata será el Monumento a la Revolución, ya no el Hemiciclo a Juárez, y José Woldenberg será el único orador.

La manifestación saldrá del Ángel Independencia y seguirá por Reforma, para terminar en la Plaza de la República.

Así, las 51 organizaciones civiles que se han sumado a la convocatoria para manifestarse contra la reforma electoral promovida por el Ejecutivo destacaron que hasta ayer estaban previstas movilizaciones similares en 35 ciudades del país, además de Los Ángeles, California.