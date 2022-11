Israel Campos Mondragón

En Iztapalapa existen más de 7 mil murales, lo que significa que se han pintado más de 122 mil metros cuadrados. Se trata una tradición callejera, iniciada a finales de la década de 1990 con los pintados por grafiteros en la estación Pantitlán del Metro.

Hoy, vecinos y creadores se reúnen de vez en vez para elegir el tema de un mural. Ejemplo de ello es el proyecto Iztapalapa mural: La galería abierta más grande de América Latina, que tiene la finalidad de recuperar la imagen de esa alcaldía mediante el muralismo que incorpora intervenciones en fachadas de viviendas y negocios.

Esa iniciativa se originó para decorar las calles con el programa Caminos de mujeres libres y seguras, que la alcaldesa Clara Brugada lanzó al inicio de su administración, en 2018; tuvo aceptación entre la comunidad y se extendió a toda Iztapalapa.

Diferentes instituciones, junto con la alcaldía de Iztapalapa, organizan convocatorias durante todo el año, para que jóvenes artistas y grafiteros participen; es el caso de la estudiante de artes visuales de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México Gimena Chora, oriunda de la colonia Xalpa, quien recibió apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) para crear su mural.

“En Iztapalapa sí hay una oferta cultural y artística muy grande, sí existen los espacios y lo he visto en los últimos años en las Utopías [Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social que instaló la alcaldía en diferentes colonias]. Cuando vi la convocatoria La embajada del color, murales comunitarios del Imjuve, me animé a participar y quise pintar algo en Iztapalapa, porque vivo en Xalpa, es mi localidad.

Abordé el origen de la colonia, me contacté con mis abuelos, quienes tienen muchos años viviendo ahí, me documenté acerca de cómo era vivir en ese lugar, la manera en que se pobló y tomé la historia de las mujeres en esa zona, me remonté a la época de mis abuelos para conocer el modo en que pasaban sus conocimientos, costumbres y su estilo de vida; por eso ocupé muchos elementos en el mural acerca de las mujeres, se llama Mujeres en Iztapalapa, afuera de la estación del cablebús Xalpa , compartió Chora en entrevista con La Jornada.

Según datos de los libros que hablan del programa mencionado, Caminos de mujeres seguras y libres, publicados por esa alcaldía, desde su fundación ha reunido a más de 100 artistas que trabajaron en tres ejes temáticos: identidad, género e historia local.