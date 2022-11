En el Anillo Periférico, entre Eje 6 Sur y la avenida Revolución Social, las flores, los colibríes y los mandalas revisten la fachada de varios edificios departamentales que se comunican con el transeúnte, aunado a contribuir en su salud física o mental .

Más que embellecer

Según el sociológo Isaac Chirino, es importante que las pinturas plasmadas en los muros, fachadas y azoteas reflejen un contenido más reflexivo y no sólo con el propósito de embellecer el lugar.

Cuando una persona observa con detenimiento un mural, éste siempre tendrá un mensaje bueno o malo que brindarle. Por esa razón, me parece importante que no sólo se trate de hacer una obra bonita para que luzca bien; al contrario, también se puede retomar la violencia cotidiana y la delincuencia que sufrimos en la cotidianidad para hacer un esfuerzo mutuo por cambiar la situación.

Villavicencio considera que no es casualidad la elección de los personajes, debido a que hay un evidente trasfondo, como en las imágenes de Michel Foucault y Pancho Villa. “En su teoría de la biopolítica, Foucault hace una crítica al gobierno que ejerce el poder sobre la vida de los individuos y las poblaciones. Una alegoría evidente es la pandemia de covid-19. En Iztapalapa se desató la polémica e incertidumbre (como en el mundo entero) a raíz del nuevo coronavirus, aunque no sabemos con certeza si todo lo que se nos ha dicho es verdad.

“Ni qué decir de Pancho Villa, figura clave en la historia de México y uno de los líderes principales de la Revolución Mexicana, junto con Emiliano Zapata.

“Es evidente que no todos los espectadores conocen a los personajes representados. Sin embargo, gracias a la tecnología es mucho más sencillo ahondar al respecto. Pero, ojo: tampoco creo que haya interés político en las pinturas, salvo el de justificar el uso de recursos públicos para mejorar el hábitat en Iztapalapa. El cambio verdadero debe ser de raíz.