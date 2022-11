A

ños atrás, la inflación la medía el Banco de México, la institución que también tiene a su cargo la tarea de combatirla. Casi siempre se ponía a sí mismo altas calificaciones. Y como no subía la inflación, tampoco se aumentaban los sueldos. Ese horror duró desde 1927 hasta 2011. Sin embargo, algunos inconformes estuvimos duro y dale exigiendo la separación de sus funciones. Después de forcejeos con el gobierno de Felipe Calderón, la tarea de medir la carestía pasó al Inegi. Este dato es relevante porque no vale comparar los índices actuales con los de aquellos tiempos. El informe que acaba de dar el Inegi es fuerte: la dinámica del aumento de precios está cediendo. La inflación al consumidor bajó en octubre de 8.7 a 8.4 por ciento anual. No es poca cosa que gradualmente se esté desinflando, aunque esté muy lejos de la meta ideal de 3 por ciento.

Gerardo Esquivel, BID

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, sería propuesto por el gobierno mexicano para ocupar la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo. La propuesta inicial era Alicia Bárcena.

La asamblea de gobernadores del BID, en su mayoría ministros de Hacienda de los 48 países miembros, tiene previsto entrevistar a los candidatos la próxima semana para tomar una decisión el 20 de noviembre. Esquivel termina su gestión en Banxico a finales de este año. Se ha distinguido por mantener una posición que favorece el crecimiento económico sobre las alzas inmoderadas de la tasa de interés.

Amazon, Facebook, Instagram

A las compañías petroleras y a los bancos les ha ido muy bien este año, pero no así a los negocios ligados a Internet. Amazon –la compañía del magnate Jeff Bezos– es la primera firma del mundo en perder un billón de dólares en valor de mercado (la suma en dinero de las acciones en circulación), ya que una combinación de elevada inflación, políticas monetarias nacionales más estrictas y resultados decepcionantes de ganancias, desencadenó una venta masiva en las acciones este año. La empresa sigue funcionando normalmente, vendiendo de todo en el mundo, sólo que sus accionistas se están llevando el dinero a otro lado.

“I’m sorry”

Dijo el jefe de Meta, Mark Zuckerberg, al anunciar el despido de 11 mil empleados. La compañía es el holding de Facebook e Instagram. Se supone que Facebook tiene en México más de 90 millones de usuarios e Instagram alrededor de 20 millones. Es un caso parecido al de Amazon. El valor de sus acciones ha caído en 71 por ciento, se evaporan las ganancias y Zuckerberg está reduciendo los costos de operación por el método usual de recortar la nómina. La reducción, la mayor desde su fundación en 2004, es consecuencia de una fuerte desaceleración en el mercado de la publicidad digital, una economía al borde de la recesión y la inversión multimillonaria de Zuckerberg en un proyecto de realidad virtual llamado Metaverso. De lo sublime al ridículo sólo hay la distancia de un pelo de rana, ¿o cómo era?